Зеленский опубликовал фото в форме сборной Украины с изображением Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram опубликовал фотографию в новой форме сборной страны по футболу.

Он также написал, что ждет пятницу, намекая на старт чемпионата Европы по футболу. Ранее во вторник, 8 июня, Зеленский оценил новую экипировку украинской сборной. Он назвал ее дизайн особенным и шокирующим. По мнению политика, на форме игроков изображены несколько важных символов для украинцев.

Форма сборной Украины с изображением полуострова Крым представили 6 июня. В Госдуме призывали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако организация одобрила форму игроков.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.