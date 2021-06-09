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Лавров заявил об отсутствующих у России сверхдержавных амбициях

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Фото: РИА Новости

У российского государства нет желания распространить на всю планету свою повестку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Слова главы МИД об отсутствующих у России сверхдержавных амбициях распространило РИА Новости.

«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит», — заявил Лавров на «Примаковских чтениях»

Министр подчеркнул, что нынешний мировой порядок основан на договоренностях государств, победивших во Второй мировой войне, и российская сторона будет возражать тем, кто будет подвергать сомнению итоги войны. По словам Лаврова, Россия не будет «подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории».

В конце прошлого года Лавров высказался по поводу публикации Белого дома, в которой США и Британия назывались победителями нацизма: по его словам, этот эпизод свидетельствует об обработке общественного сознания в вопросах о Второй мировой войне.

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