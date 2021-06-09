Назван снижающий риск сердечного приступа продукт

Ученые Американской кардиологической ассоциации назвали снижающий риск сердечного приступа продукт. Об этом сообщает Express.

По данным специалистов, оливковое масло может помочь снизить риск сердечных заболеваний. В исследовании приняли участие 63 867 женщин и 35 512 мужчин с 1990 по 2014 год. Каждые четыре года они заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы о своем питании и образе жизни.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто употреблял в пищу более половины столовой ложки оливкового масла каждый день, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 15 процентов, а риск ишемической болезни сердца — на 21 процент. При этом потребление большего количества оливкового масла не повлияло на риск инсульта.

В феврале 2020 года кардиологи из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии сообщили, что снизить риск сердечного приступа на 48 процентов может помочь дневной сон два раза в неделю. Так, у тех участников эксперимента, которые спали днем каждый день, риск сердечного приступа не снижался, а увеличивался. Те, кто устраивал дневной сон два раза в неделю, снизили тем самым риск сердечного приступа, причем продолжительность сна в их случае не имела решающего значения.