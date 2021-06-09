Шойгу пошутил над неуверенностью российского губернатора

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал шутливое замечание губернатору Тверской области Игорю Рудене. Об этом в среду, 9 июня, сообщает РИА Новости.

Так, в ходе встречи руководитель ведомства обратил внимание на неуверенность в голосе главы региона в то время, когда он заявил о готовности ускорить работу по приведению военкоматов в образцовый вид.

«Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу», — подчеркнул Шойгу. «Обеспечим», — более твердо ответил Руденя, на что министр заметил, что это совсем «другой разговор».

Ранее сообщалось, что Шойгу пообещал сделать российские военкоматы образцовыми и современными. По его словам, военкоматы в армии сродни гардеробным в театрах, и их нынешнее состояние «оставляет желать лучшего», поэтому военные комиссариаты и пункты отбора во всех регионах страны необходимо привести в порядок. В связи с этим глава Минобороны объявил о запуске соответствующего проекта.