«Почта России» опровергла аренду спорткара и показала служебную машину

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов дал официальный комментарий по поводу необходимости аренды автомобиля за миллионы рублей. Ролик публикует Telegram-канал «На Почте».

Глава «Почты России» опроверг слова авторов Telegram-канала Mash, которые предположили, что компания планирует арендовать за восемь миллионов рублей на два года спорткар BMW модели m850 Gran Coupe. Мужчина показал транспортное средство, которое на самом деле арендует «Почта России».

Акимова засняли на фоне автомобиля Audi, который, по его словам, является служебным. Он объяснил, что на данный момент машина выходит из лизинга, в связи с чем компания объявила аукцион для его продления. Отмечается, что помимо аренды автомобиля в лизинг также входят его техническое обслуживание, мытье и страховка.

«Мы готовы закупить его (лизинг) по самой дешевой цене. Откуда взялся спорткар, цены, которые указаны в вашем сообщении, — это остается на вашей совести. Любому, кто увидит меня или моих коллег за рулем служебного спорткара, о котором вы писали, я выплачу все вознаграждение, которое я получил за работу в "Почте России". Уверен, что этого не будет», — сказал Акимов в заявлении.

Ранее 9 июня на портале госзакупок появилось объявление, согласно которому «Почта России» вознамерилась арендовать автомобиль для нужд компании за восемь миллионов рублей. Отмечалось, что длина, ширина и высота машины должны составлять 5082, 1932 и 1407 миллиметров соответственно. Вдобавок она должна быть оснащена двигателем мощностью от 450 до 530 лошадиных сил, кожаным салоном, климат-контролем и умной настройкой кресел.