Россиянам начнут перечислять соцвыплаты без заявлений через госуслуги

Россиянам начнут автоматически перечислять социальные выплаты через портал госуслуг, при этом подавать официальные заявления не потребуется. На сайте сделают дополнительную функцию, сообщили «Известиям» в Минтруде.

Для получения выплат граждане должны будут указать свои актуальные банковские реквизиты. Это касается только определенных мер поддержки, связанных с наступлением жизненных событий.

Источники на финансовом рынке рассказали, что банки возлагают большие надежды на новую функцию по автоматическому зачислению средств. «Человек сам выберет кредитную организацию, на которую захочет получать деньги. Однако не исключено, что будет выработан перечень разрешенных банков», — пояснил банкир из системно-образующего банка.

По словам другого источника, если у указанных гражданином реквизитов будет пластиковая карта, то она должна быть выпущена платежной системой «Мир». По его словам, это не окончательное решение, сейчас ведется обсуждение.

В начале мая президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежедневный и круглосуточный доступ к государственным и муниципальным услугам к 2024 году. Согласно новому перечню поручений кабинету министров, услуги можно будет получить без личного присутствия граждан в многофункциональных центрах предоставления услуг (МФЦ).