Российский вирусолог предсказал появление супер-штамма коронавируса

Через несколько лет может появиться мутантный штамма коронавируса, на который не будут действовать современные вакцины. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии, микробиологии и паразитологии Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов.

Как считает ученый, любой вирус, особенно РНК-содержащий, может существовать лишь в форме «облака вариантов». При этом даже в одной инфицированной клетке есть не один, а несколько вариантов вируса.

Российский вирусолог отметил, что конкретные условия обстановки могут способствовать положительной селекции тех или иных вирусных вариантов. Таким образом, вирус либо полностью уничтожится, либо он будет всегда на полшага впереди коллективного иммунитета. «Поэтому появление эскейп-мутанта, избегающего действия сегодняшних вакцин, это вопрос времени», — сказал российский вирусолог.

При этом эксперт считает, что в ближайшее время появления такого вида вируса не стоит ожидать, а сейчас все российские вакцины эффективны против тех вариантов, которые известны. Однако спустя некоторое время появится вирусный штамм, который будет избегать действия существующих вакцин. «Это норма жизни», — заключил ученый.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса. По ее словам, результаты научной работы показали, что препараты справляются с мутациями. В этой связи ученые не опасаются новых штаммов вируса, однако Роспотребнадзор тщательно следит за появляющимися в России мутациями.