Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций армянскими военными

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе армянскими военными. Об этом пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По данным ведомства, азербайджанские военнослужащие подвергаются периодическим, но непрекращающимся обстрелам из стрелкового оружия с 13:45 (12:45 по московскому времени) 11 июня в населенном пункте Йухары Шорджа. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. «Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений», — говорится в сообщении министерства. Власти Армении ситуацию на границе пока не прокомментировали.

Накануне, 10 июня, стало известно, что между военными с обеих сторон произошла перестрелка. В Ереване утверждают, что конфликт спровоцировали азербайджанские пограничники, которые проводили инженерные работы на армянской территории. Баку, напротив, заверил, что первыми атаку устроили армянские солдаты, а его пограничники оставались на суверенной земле.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе в последние месяцы существенно обострилась из-за попыток обеих сторон провести демаркацию в одностороннем порядке. Стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении границ и провокациях. Известны случаи захвата в плен армянских военнослужащих под предлогом диверсий и шпионажа.