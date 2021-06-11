Советник Трампа увидел в наряде жены Байдена плагиат и был пристыжен

Советник Дональда Трампа Джейсон Миллер обвинил первую леди США Джилл Байден в подражании дочери экс-президента страны, бизнесвумен Иванке Трамп, и был пристыжен в соцсетях. Об этом сообщает Independent.

Супруга главы США Джо Байдена Джилл в четверг, 10 июня, посетила встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в длинном белом платье в черный горох бренда Brandon Maxwell и оверсайз-пиджаке марки Zadig & Voltaire, на задней части которого кристаллами вышито слово love («любовь»).

После мероприятия Миллер опубликовал пост в Twitter, где обвинил первую леди в плагиате образа Трамп. Работник увидел, что предпринимательница выходила в свет в похожей одежде в мае 2019 года в Лондоне.

Тогда папарацци запечатлели Трамп на улице Даунинг-стрит в одежде с аналогичным принтом. При этом наряд бизнесвумен был короче, чем платье Байден. Кроме того, наряд дочери Трампа был оформлен полупрозрачными рукавами и бантом на шее.

Пользователи сети встали на защиту нынешней первой леди и принялись писать об этом в комментариях под публикацией Миллера. «Посмотри, во что превратилась твоя жизнь. Ты следишь, в чем ходила когда-то Иванка. Жаль тебя», «Боже, Джейсон, ты теперь модный критик? Чем же ты еще занимаешься?», «У тебя на компьютере хранятся фото Иванки?», «Займись лучше своей жизнью», — высказывались юзеры.

В марте журналисты увидели в наряде Джилл Байден одобрение жены принца Гарри Меган Маркл. Во время церемонии вручения Международной премии «Женщины за отвагу» первую леди запечатлели в платье Oscar de la Renta с принтом в виде лимонов. Маркл была замечена в похожем наряде в феврале, когда снималась в ролике, где анонсировала запуск собственного подкаста.