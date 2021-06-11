Устроивший смертельное ДТП россиянин оказался жертвой сексуального маньяка

В Челябинске водитель Volkswagen Passat, устроивший смертельное ДТП, оказался жертвой сексуального маньяка. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на заместителя городского прокурора Михаила Венглера.

Мужчина мог потерять сознание перед аварией из-за старой травмы головы. По предварительным данным, у водителя был приступ эпилепсии, и он не отдавал отчета своим действиям. Тем не менее против него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»). Днем 10 июня на перекрестке столкнулись автомобили «Лада Гранта», Volkswagen, Nissan, Renault и Skoda. Погибла 33-летняя женщина, ранения получили четверо детей и 30-летняя женщина. Volkswagen Passat дважды вылетел на встречную полосу.

Мужчина, находившийся за его рулем, выжил в 2004 году после нападения маньяка, орудовавшего на протяжении нескольких месяцев в Челябинском городском парке. Преступник выслеживал пары, убивал мужчин выстрелом в голову, а их спутниц насиловал. Сообщается, что врачам не удалось извлечь из головы выжившего все пули.

В 2005 году маньяк Алексей Корочкин, оказавшийся охранником Южно-Уральского университета, был осужден на 20 лет за два убийства, два изнасилования и покушение.