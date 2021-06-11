В Москве пенсионера по ошибке признали умершим

Московская прокуратура добилась аннулирования свидетельства о смерти пенсионера, которого по ошибке признали умершим. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

С заявлением в прокуратуру обратилась дочь 79-летнего пенсионера, она пожаловалась на нарушение его прав. Ведомство установило, что пожилой мужчина был признан умершим, о чем была внесена актовая запись, а родственникам выдано свидетельство о смерти.

По итогам проверки прокурор Зеленоградского административного округа в интересах пенсионера, не способного по состоянию здоровья самостоятельно защищать свои права, обратился в суд с исковым заявлением, чтобы москвич был юридически признан живым, а актовая запись о его смерти аннулирована. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, решение обращено к немедленному исполнению.

Ранее сообщалось о жительнице французского города Сен-Жозеф, департамент Луара, по ошибке признанной умершей, и которая третий год не может доказать чиновникам, что жива. После регистрации смерти она осталась без удостоверения личности, водительских прав, счета в банке, медицинской страховки и каких-либо документов, которые подтверждали бы ее существование.