Жириновский призвал использовать кибероружие против недружественных России стран

С государствами, где будут запрещать русский язык, безосновательно задерживать российских граждан и «гнобить русскую культуру», следует разговаривать «силой оружия», например кибернетического. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает в пятницу, 11 июня, в своем Telegram-канале URA.RU.

«Вот у вас свет горит везде — через пять минут света нет по всей стране. Водопровод работает? Нет! Лифты стоят! Больницы остановились! Все остановилось!» — проиллюстрировал его применение политик.

Ранее президент России Владимир Путин негативно оценил законопроект украинского лидера Владимира Зеленского о «коренных народах». Он сравнил попытки разделить этносы республики на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах, согласно которому таковым признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.