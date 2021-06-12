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Лавров заявил о «чувстве собственного достоинства» у России

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет реагировать на нравоучения и ультиматумы, касающиеся предстоящих выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«У России... есть чувство собственного достоинства. Готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов мы терпеть не собираемся и не будем на них реагировать», — сказал Лавров.

Министр добавил, что Россия никогда не будет отвечать грубостью на грубость, даже когда ей предъявляют претензии. «На достаточно недружественные высказывания подобного рода мы никогда не срываемся на грубость», — отметил дипломат.

Ранее стало известно о сроках переговоров между Лавровым и главой британского МИД Домиником Раабом. Рааб заявил, что встреча состоится «в ближайшее время». Представитель российского ведомства Мария Захарова уточнила, что министры проведут разговор по телефону на следующей неделе.

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