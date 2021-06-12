Паулина Андреева впервые появилась на публике после рождения сына от Бондарчука

Российская актриса Паулина Андреева впервые появилась на публике после рождения сына. Об этом сообщает издание StarHit.

По информации медиа, супруга режиссера Федора Бондарчука пришла на церемонию вручения премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга», которая прошла на родине актрисы.

На красной дорожке церемонии Андреева появилась в черном классическом брючном костюме. Звезда выступила перед публикой, признавшись в любви к родному городу и поклонникам. «Мне очень приятно впервые получить эту премию и по этому поводу с оказией приехать в родной город. Петербург — навсегда мой дом. Несмотря на то, что я живу в Москве больше 10 лет, все равно считаю себя петербурженкой», — сказала артистка.

Она также отметила, что после рождения сына стала больше ценить домашний уют. «За этот год и карантин ушло лишнее и осталось нужное — и в гардеробе, и в голове. Я оценила ценность времени с семьей, оно наполняет тебе больше, чем суета по делам с утра до вечера», — призналась супруга режиссера.

В марте стало известно, что Бондарчук и Андреева стали родителями. Наследника звездной четы, который появился на свет 2 марта, назвали Иваном. У Андреевой это первый ребенок, у режиссера есть сын и дочь от первого брака. Актриса встречалась с Бондарчуком с осени 2015 года, в сентябре 2019 года она вышла за него замуж.