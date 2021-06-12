Пожарные получили право проверять документы россиян

Сотрудники государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России получили право проверять документы у граждан при проверке сообщений о пожарах. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральным законом вносятся изменения в отдельные нормативные акты в связи с принятием закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» Согласно поправкам, «должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров», а также при проверке сообщений о связанных с пожарами происшествиях, преступлениях и административных правонарушениях наделяются правом потребовать у граждан удостоверяющие личность документы в случае подозрения в совершении связанного с пожаром преступления или в случае, если есть повод для возбуждения в их отношении дела об административном правонарушении в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, документ наделяет сотрудников Госпожарнадзора правом получать от медицинских и других организаций персональные данные погибших или пострадавших при пожарах граждан. Также пожарные смогут потребовать от граждан покинуть зону пожара, не вызывая при этом полицию.

Ранее в России упростили досрочный выход на пенсию для нескольких профессий, таких как учителя, врачи, летчики и пожарные. В их стаж включат периоды обучения и дополнительного образования. В это время за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели обязаны отчислять за них взносы на пенсионное страхование, подчеркнули в кабмине.