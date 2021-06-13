Путин оценил снижение негативной риторики США словами «я бы не обольщался»

Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» оценил снижение негативной риторики США в адрес Москвы словами «я бы не обольщался». Его цитирует РИА Новости.

Глава государства объяснил, что перед встречами на высшем уровне страны-оппоненты всегда снижают негативную риторику в адрес друг друга для создания более благоприятной атмосферы.

«Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход», — отметил Путин.

Он добавил, что Россия, со своей стороны, будет придерживаться такой же тактики.

Ранее 13 июня Путин рассказал об ожиданиях от встречи с президентом США Джо Байденом. Глава государства заявил, что ожидает от встречи со своим американским коллегой восстановления личных контактов и налаживания диалога по направлениям, представляющим взаимный интерес.