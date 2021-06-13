Лидеры стран G7 призвали власти Белоруссии провести новые выборы

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) призвали руководство Белоруссии провести новые выборы президента. Об этом говорится в коммюнике, выпущенном по итогам саммита, передает ТАСС.

«Мы призываем [власти Белоруссии] режим сменить курс и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма, вступить в содержательный диалог со всеми частями общества и провести новые свободные и честные выборы», — говорится в документе.

Там также комментируется ситуация с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске, на борту которого находился один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Участники саммита выразили озабоченность «атаками со стороны белорусских властей на права человека, фундаментальные свободы и международное право».

Ранее 13 июня лидеры стран G7 призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение». «Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией и продолжим взаимодействовать в областях, представляющих интерес для каждой из сторон», — говорилось в заявлении.