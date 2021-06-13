Врач развеяла миф о пользе трех литров воды для здоровья в день

Гастроэнтеролог Анна Денисова развеяла миф о пользе трех литров воды в день для здоровья. По мнению врача, такой объем жидкости может быть опасен для организма, сообщает РИА Новости.

Денисова напомнила, что согласно медицинским рекомендациям, ежедневно стоит употреблять полтора-два литра воды. При активных занятиях спортом допускается и большее количество жидкости — от двух с половиной до трех литров.

«Больший объем противопоказан пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, например, сердечной недостаточностью, а также людям со склонностью к образованию отеков на ногах», — подчеркнула врач.

Гастроэнтеролог предостерегла от избыточного употребления воды, поскольку оно влечет за собой негативные последствия. Например, лишняя жидкость способствует возникновению отеков по всему телу. Кроме того, употребление более двух литров воды усугубит состояние пациентов с патологиями почек.

Ранее диетологи предостерегли от употребления холодной воды натощак. От такой жидкости стоит воздержаться людям с заболеваниями желудка или сердечно-сосудистой системы.