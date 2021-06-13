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Захарова удивилась заявлению стран G7 в отношении России

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Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова удивилась заявлению стран G7 в заинтересованности в «стабильных и предсказуемых» отношениях с Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, данный призыв адресовывался не только российской стороне. «Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон», — пояснила свою мысль дипомат.

Также представитель МИД отметила, что в отличии от стран «большой семерки», Россия «годами и делами» подтверждала свою предсказуемость.

13 июня во время саммита G7, страны-участницы призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение». Государства также призвали Москву «прекратить злонамеренные действия»: та якобы вмешивается в демократические системы других стран. Кроме того, Россию призвали выполнять обязательства в области прав человека.

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