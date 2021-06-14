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Юрист рассказал о методах решения проблем с неудобными соседями

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Фото: Gettyimages

В Жилищный кодекс хотят добавить новую статью и штрафовать хозяев квартир, чьи арендаторы слишком шумные. Жильцы имеют право обратиться к хозяину квартиры, чтобы тот уладил проблему. В противном случае собственника жилья оштрафуют, пишут «Известия».

Законодательство гарантирует право на отдых: в Москве время тишины установлено с 23:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00, в Санкт-Петербурге — с 22:00 до 8:00. Если никакие ограничения и обращения к правоохранителям не помогают, юристы считают целесообразным обращаться в суд. Для этого необходимо собрать доказательства — показания свидетелей, акты измерения уровня шума, копии обращений в правоохранительные органы. «Не забывайте заявить требование компенсации морального вреда. Конечно, сумм больших взыскано не будет, но наказание рублем часто более эффективно, чем беседа с сотрудником правоохранительных органов», — советует юрист Андрей Лямзин.

С претензиями к хламу на лестничной площадке, общем тамбуре или в подъезде следует обратиться в управляющую компанию. Рассказать о ненадлежащем содержании общего имущества, потребовать вынести соседям предостережение. Лямзин напомнил, что постановление правительства РФ № 390 или СанПин 2.1.2.2645-10 запрещают хранить в тамбурах, на лестничных клетках и местах под лестницами личные вещи, мебель, мусор, горючие и другие материалы. Захламление прохода нарушает правила противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы.

Курящие соседи, выбрасывающие окурки с балкона, засоряют территорию двора и потенциально угрожают пожаром всему дому. Если беседы не помогают, можно обратиться в полицию, предоставив доказательства того, как сосед кидает окурки с балкона. Полиция составит протокол об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и выпишет нарушителю штраф от 1000 до 4000 рублей. Юрист напомнил, что в многоквартирном доме запрещено курить в лифтах и местах общего пользования, то есть на лестничных площадках, чердаках, подвалах, подъездах (ФЗ №15, ст. 12, п.1 пп.10).

В конце мая председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды разъяснил жителям России, как требовать компенсацию морального вреда от курящих соседей. Собственники фактически смогут заработать на курильщиках.

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