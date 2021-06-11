Россияне назвали жилье мечты

Россияне рассказали, как выглядит идеальное жилье. Большинство опрошенных мечтают жить в собственном двухэтажном доме, даже если доходы этого не позволяют, по данным опроса «Яндекс.Недвижимости». Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Большая часть респондентов в возрасте от 18 лет отметила в качестве подходящей для себя недвижимости загородный дом в два этажа — 48 процентов из тысячи опрошенных. Жизнь в квартире устраивает 27 процентов россиян, четверть взрослых участников опроса проголосовали за вариант с таунхаусом в черте города.

Как отмечают аналитики, только 15 процентов респондентов владеют жильем за городом. В квартирах проживают 81 процент участников опроса, остальные четыре процента — в городских частных домах. Среди основных требований к жилью, которые озвучивают россияне, развитая инфраструктура (так ответили 63 процента людей), на втором месте — безопасность района (61 процент).

Значимыми условиями для комфортной жизни для 56 процентов опрошенных стали транспортная инфраструктура и уровень шума в районе, для 39 процентов поучаствовавших в опросе россиян среди критериев подходящей недвижимости — детские сады, школы и поликлиники поблизости.

Больше половины россиян считает, что на одного человека в семье должно приходиться не менее одной комнаты. Важно для 63 процентов опрошенных, чтобы в жилье была просторная кухня, просторный балкон или лоджия (58 процентов). Хорошие соседи также влияют на качество жизни в доме или квартире, считают 56 процентов респондентов. Каждый пятый житель России обращает внимание на удобство дома для людей с ограниченными возможностями здоровья, мам с маленькими детьми. Почти каждый третий опрошенный мечтает сменить место жительства, остальных устраивает свой дом или квартира.

Стоимость недвижимости на российском рынке сильно подскочила в пандемию. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил на ПМЭФ в начале июня, что рост стоимости квартир связан с несколькими факторами, в том числе с нехваткой трудовых ресурсов из-за оттока мигрантов. С сентября жителям России пообещали скидки на жилье в тех регионах, где его стоимость максимально выросла в 2020−2021 годах.