Захарова оценила реакцию НАТО на список недружественных России стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила комментарий НАТО на список недружественных России стран. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В понедельник, 14 июня, в Брюсселе прошел саммит Североатлантического альянса. По его итогам было опубликовано заявление. В одном из его пунктов говорится, что организация призывает исключить из списка недружественных России стран Чехию и США.

«Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными», — написала Захарова и призвала страны альянса определиться, чего они хотят. «Либо прекращаете придумывать истории про "Петрова и Боширова" и на этом основании вводить санкции, либо не удивляетесь, что недружественные в списках», — заключила представитель МИД.

Ранее Захарова дала несколько советов странам, не желающим попадать в список недружественных для России. «Главное — наш основной тезис: мы за развитие равноправных отношений», — отметила дипломат. Представитель МИД подчеркнула, что в основе любых взаимодействий должно быть взаимное уважение.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.