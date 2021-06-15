Беженка из Северной Кореи рассказала о пропаганде в университетах США

Кореянка Пак Ёнми, в детстве сбежавшая с матерью из Северной Кореи, рассказала об опыте обучения в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Она заявила телеканалу FOX News, что обучение в американских университетах пронизано социалистической пропагандой и это положение дел ее пугает.

«Я ожидала, что я вкладываю все эти деньги и трачу время и силы на то, чтобы научиться думать. Но они вместо этого учат вас думать так, как они считают правильным. <...> Я думала, в США все иначе, но я увидела так много схожего с Северной Кореей, что я начала беспокоиться», — приводит телеканал ее слова.

Беженка рассказала, что уже на первых собеседованиях сотрудники университета раскритиковали ее за любовь к классической литературе, указывая на «колониальное и расистское мировоззрение» авторов XIX века.

Она также отметила, что американские студенты и преподаватели не понимают ценности своей свободы и «играют с огнем», симпатизируя социалистическим и коммунистическим идеологиям, из-за которых погибли миллионы людей. «Им не терпится отдать свои права и свободы государству. Они воспринимают это как должное и не понимают, как тяжело добиваться свободы», — подчеркнула Пак Ёнми.

По ее словам, за время учебы она научилась вовремя отмалчиваться, чтобы получать высокие оценки и окончить университет.

В прошлом году телеканал Fox News сообщал, что профессору экономики Эвану Осборну, преподающему в государственном университете Райт в штате Огайо, не разрешили сделать открытым элективный курс, который критически преподносит марксизм.