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Власти Москвы уточнили запрет на посещение детских и спортивных площадок

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Московские власти уточнили запрет прогулок с детьми. Жителей столицы не будут штрафовать за посещение игровых площадок во дворах возле дома. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, его слова приводит радио Sputnik.

По словам чиновника, ограничения касаются посещения детских и спортивных площадок в парках.
«Ограничения, касающиеся дворовых территорий и улицы, установлены не были, соответственно, таких ограничений нет», —сказал Дачников.

Ранее Евгений Дачников предупредил москвичей об угрозе штрафов за использование городской инфраструктуры в парках в период с 13 по 20 июня. За эти нарушения горожане будут привлечены к административной ответственности в размере до четырех тысяч рублей.

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