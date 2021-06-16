Оценены шансы открытого противостояния после встречи лидеров России и США

Встреча в Женеве между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом вселила надежду, что открытого конфликта между двумя сверхдержавами не произойдет. Такое мнение агентству ТАСС выразил профессор Карлтонского университета (Оттава), один из основателей и постоянный член международного дискуссионного клуба «Валдай» Петр Дуткевич.

По его словам, лидеры стран «поговорили обо всем по существу, они были откровенны и обстоятельны, они продолжат диалог и продолжат отстаивать национальные интересы своих стран, но не любой ценой». Эксперт предположил, что противостояние будет продолжаться в том же темпе, но не приведет к открытому конфликту. «Это самый позитивный результат, которого мы могли ожидать», — указал он.

Дуткевич также указал, что главными словами, которыми Путин и Байден описали прошедшую встречу, стали «конструктивная» и «позитивная». Он пояснил, что в политике важен выбор формулировок, особенно когда говорят лидеры сверхдержав. Однако, добавил политолог, для «"расшифровки" этих посланий потребуется время, так как они должны быть теперь преобразованы в конкретные действия», среди которых возвращение послов, создание групп высокого уровня для обсуждения проблем, возможный обмен заключенными и другие.

Ранее немецкий политолог Александр Рар прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По мнению эксперта, итоги встречи лидеров можно считать успехом по трем причинам: первая из них заключается в том, что саммит состоялся. Вторая — в том, что во время переговоров лидеры стран обсудили практически все вопросы, касающиеся конфликтов и кризисов в отношениях. В заключение эксперт отметил, что в результате встречи была достигнута минимальная нормализация — российские и американские послы вернутся в Вашингтон и Москву. Рар не исключил, что странам также удастся обменяться заключенными.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Они общались на протяжении трех с половиной часов. По итогам встречи лидеры стран провели раздельные пресс-конференции.