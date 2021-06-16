Зарплаты нидерландских пивоваров будут зависеть от экологии

Заработные платы и премии руководства Heineken скоро будут зависеть от их вовлеченности в борьбу с изменениями климата. Издание Bloomberg сообщает, что такие меры помогут второй в мире пивоваренной компании к 2040 году достичь нулевых выбросов. «Мы думаем, как связать сокращение вредных выбросов с оплатой труда руководителей», — заявил главный исполнительный директор Heineken Долф ван ден Бринк.

В пивоваренной компании заметили, как за последний год для акционеров возросла важность действий в защиту климата, и что это также может стать ключом к привлечению и удержанию новых сотрудников. Ван ден Бринк считает, что, хотя потребители прекрасно понимают необходимость борьбы с глобальным потеплением, они вряд ли захотят покупать продукцию по премиальной цене из-за «зеленых» обновлений во всей производственно-сбытовой цепочке компании.

Heineken пообещала сократить к 2030 году все выбросы до 35 процентов по сравнению со средним значением 2018-го. Это соответствует цели Парижского соглашения по поддержанию глобального потепления ниже двух градусов по Цельсию.

Около 90 процентов выбросов Heineken приходится на поставку сырья, упаковку, хранение и транспортировку пива. И только 10 процентов – на производство самого напитка. Сократить выбросы на поставках – самая сложная задача. Именно поэтому ван ден Бринк пригрозил разорвать контракты с теми, кто недостаточно быстро декарбонизирует свою деятельность. Однако пока рано говорить, когда это произойдет.

Члены советов директоров, инвесторы и потребители все больше давят на компании, требуя доказывать значительные шаги в сторону снижения вредоносного влияния на планету. По мнению экспертов, решение Heineken послужит хорошим стимулом для корпоративного руководства добиться ощутимого сокращения выбросов.