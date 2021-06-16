Суд приговорил россиянина за избитую и брошенную умирать в лесу бывшую девушку

В Иркутской области Нижнеилимский районный суд приговорил к шести годам колонии Максима Климова, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель потерпевшей Марина Селезнева.

Суд установил, что 9 ноября 2019 года Климов ехал по городу на машине и увидел потерпевшую Татьяну Боркину. Догнав бывшую возлюбленную, он предложил ей проехаться с ним и поговорить, после чего девушка якобы добровольно села к нему в автомобиль. Однако беседа закончилась скандалом.

Как отметили в суде, «потерпевшая стала унижать мужское достоинство Климова», заявив, что ее бывший молодой человек был во всех смыслах лучше него. Тогда подсудимый вывез Боркину в лес, ударил кулаком в лицо, избил палкой, после чего взял из машины нож и три раза ударил в грудь, каждый раз прокручивая лезвие.

Посчитав, что возлюбленная обречена, он оставил ее в лесу и скрылся с места происшествия.

Через 15 минут девушке, получившей множество травм, удалось доползти до дороги. Проезжавший мимо водитель заметил Татьяну и отвез в больницу, где ей смогли оказать помощь.

Климова признали виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. По словам Селезневой, суд отказался признавать факт похищения девушки, а также указал в качестве смягчающего обстоятельства мотив преступления — «оскорбительное поведения Боркиной». Кроме того, при вынесении решения суд учел положительные характеристики подсудимого и его участие в боевых действиях.

Представитель потерпевшей намерена обжаловать приговор, посчитав его слишком мягким.