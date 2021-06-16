Глава Коми госпитализирован с коронавирусом

Глава Республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом в инфекционную больницу. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице во «ВКонтакте».

«Я все-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской», — сообщил Уйба. По словам главы региона, он привился в феврале этого года и получил достаточно высокий титр антител, однако заразился COVID-19.

«Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме», — заявил Уйба видеообращении.

По данным на 15 июня, за прошедшие сутки в России зафиксировали 14 185 случаев коронавируса, в Москве — 6805 заражений. За все время с начала пандемии в стране выявлено 5 236 593 случая инфицирования.