Девушка отказалась поддержать больную раком подругу и нашла поддержку в сети

Девушка отказалась бриться налысо, чтобы поддержать больную раком подругу, и поругалась с ней и ее семьей. Она поделилась этой историей на Reddit и призналась, что после случившегося чувствует себя виноватой. Тем не менее в комментариях она нашла поддержку пользователей сети.

Автор поста рассказала, что ее подруге пришлось побриться налысо из-за назначенной химиотерапии, от которой сильно выпадали волосы. В знак солидарности она попросила друзей сделать то же самое. Героиня истории отказалась. Она призналась, что не была готова к такой смене имиджа, так как долго отращивала волосы. Тем не менее девушка предложила любую другую помощь: например, приготовить еду или посидеть с детьми.

Вскоре после этого рассказчица получила сообщение от матери подруги. Та обвинила ее в эгоизме и нарциссизме и сказала, что, если бы автор поста действительно хотела поддержать ее дочь, она бы сбрила волосы.

С тех пор героиня истории не общалась с подругой. Она призналась, что почувствовала себя виноватой перед близким человеком, но не изменила своего решения. Девушка также попросила пользователей Reddit оценить, правильно ли она поступила. В комментариях к посту многие заняли ее сторону.

«Я думаю, бритье головы — это хороший жест, но на самом деле это не помогает больному человеку» — написал Katt_ler. «Честно говоря, я не понимаю этот жест. Добровольно сделать себе хуже "в знак солидарности" вместо того, чтобы на самом деле помочь реальному пациенту — это что-то между глупостью и желанием привлечь внимание», — отметил Cr4ckshooter. Некоторые также признались, что считают эгоистичным не поступок автора поста, а то, как повела себя ее подруга.