Германия выкупила секретные данные для борьбы с богачами

Министр финансов Германии Олаф Шольц заказал закупку данных о гражданах страны, имеющих активы в Дубае. Так правительство собирается бороться с уклонением от уплаты налогов, передает Associated Press.

Министерство финансов сообщило, что получило CD-диск с данными в эту среду и изучает его, чтобы вычислить неплательщиков и завести на них дела.

«Мы используем любые средства, чтобы найти налоговых уклонистов. С новым набором данных мы подсветили темные углы, в которых до сих пор от нас скрывались преступники», — заявил Шольц.

Переговоры с анонимным источником о покупке стартовали в январе, а сделку на неразглашаемую сумму заключили в феврале и до настоящего момента держали это в тайне.

Выкуп данных немецких неплательщиков предваряет выборы, которые пройдут 26 сентября. На них также вице-канцлер Шольц баллотировался от Социал-демократической партии (СДПГ) и будет претендовать на пост главы Правительства Германии.

В 2012 году союзник Шольца по партии Норберт Вальтер-Борьянс уже скупал из банков данные немецких вкладчиков, чем разозлил власти Швейцарии.