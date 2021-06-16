В Томске напали на сотрудников Росгвардии

В Томске произошло вооруженное нападение на сотрудников Росгвардии, один из силовиков получил ранение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сибирского округа Росгвардии.

Правоохранители прибыли по вызову в квартиру. Но собственники жилья не смогли открыть входную дверь своим ключом. Неожиданно оттуда выбежал вооруженный ножом и предметом, внешне схожим с огнестрельным оружием, мужчина.

Он стал стрелять по росгвардейцам, а одному из них порезал ножом лицо. Также получил ранение гражданин.