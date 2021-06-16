Убийца забыла очистить историю поиска и отправилась в тюрьму

Австралийка попыталась выдать убийство сожителя за суицид, забыла очистить историю поиска в интернете и отправилась в тюрьму. Об этом сообщает LADbible.

46-летний Мэтью Данбар (Mathew Dunbar) был найден мертвым в собственной постели в августе 2017 года. В крови мужчины обнаружили смесь из нескольких седативных и понижающих давление препаратов.

Сожительница Данбара Наташа Дарси (Natasha Darcy) утверждала, что он страдал от депрессии из-за финансовых проблем и «сомнений по поводу своей сексуальной ориентации». Мужчину якобы постоянно терзали суицидальные мысли. По завещанию покойного Дарси должна была отойти ферма стоимостью три миллиона австралийских долларов (193,8 миллиона рублей).

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Однако после того, как следователи взяли для исследования смартфон Дарси, выяснилось, что женщина в течение нескольких недель до смерти Данбара делала подозрительные поисковые запросы: «как совершить убийство» и «может ли полиция видеть сайты, которые я посещаю». Женщина также интересовалась ядовитыми змеями, пауками и грибами.

Кроме того, за некоторое время до убийства Дарси стала часто говорить с общими знакомыми о депрессии партнера, и даже подчеркивала, что он уже пытался покончить с собой. Уже после ареста она предлагала своему другу 20 тысяч австралийских долларов (около миллиона рублей), чтобы тот подтвердил ее показания о нестабильном психическом состоянии Данбара.

Суд, состоявшийся 15 июня 2021 года, признал все показания Дарси ложными, и признал ее виновной в убийстве. Женщине грозит пожизненное заключение.

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