Телеведущая рассказала о борьбе с раком и дала совет другим женщинам

Журналистка и ведущая телеканала CNN Кристиан Аманпур (Christiane Amanpour) в прямом эфире собственной программы заявила, что врачи диагностировали у нее рак яичников. Женщина рассказала о борьбе с недугом и дала совет телезрительницам. Отрывок эфира доступен на ее странице в Twitter.

«Мне успешно провели серьезную операцию по удалению опухоли, и теперь меня ждет несколько месяцев химиотерапии», — отметила 63-летняя Аманпур. По словам журналистки, она поделилась информацией о своем здоровье, чтобы подчеркнуть важность ранней диагностики и побудить других женщин изучить информацию о распространенном заболевании.

«Регулярно проверяйтесь у врачей. Всегда прислушивайтесь к своему телу», — добавила телеведущая.

По данным медиков, рак яичников часто остается незамеченным, пока не распространяется на таз и брюшную полость, что затрудняет лечение заболевания. Симптомы включают вздутие живота или отек, быстрое чувство сытости во время еды, потерю веса, частые позывы к мочеиспусканию, изменения в привычке кишечника и дискомфорт в области таза.

Ранее ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин и подолог Надежда Набатникова рассказали, как цвет ногтей может свидетельствовать о некоторых опасных заболевания, в том числе о раке.