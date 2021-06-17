Россия
 
Последние новости
Во всем Крыму ввели режим ЧС после затоплений
Пожарный приехал на вызов и нашел погибшую дочь среди обломков машин
В Москве появился новый метод борьбы с превышением скорости 
В России обнаружили более 14 тысяч мутаций коронавируса
Сотрудники ФСБ задержали лжеколлегу с миллионами рублей
Пьяный россиянин скинул с пятого этажа двух собак
Российские мобильные операторы захотели платить меньше налогов
Главный тренер ушел из клуба Кокорина через три недели после назначения
Человечество приблизилось к получению чистой энергии из солнечного света
Иммунолог прокомментировала данные об отсутствии антител после «ЭпиВакКороны»
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский депутат пообщался с «братухой Славкой» во время заседания

Перейти в «Мою Ленту»

Депутат законодательного собрания Челябинской области Алексей Беседин во время онлайн-заседания пообщался по громкой связи с родственником. Видео появилось в Telegram-канале «Подъем».

На кадрах в момент, когда парламентарии слушают гимн, депутат здоровается с братом. «Славка, здорово! Здорово, братан! Здорово, братуха!» — сказал Беседин.

Политик объяснил, что «ребята, кто занимается компьютерами, не выключили микрофон или, наоборот, включили» в момент, когда ему звонил двоюродный брат.

«И вот случилась такая история. Я в этом не разбираюсь. Я знаю кнопки "вкл" и "выкл". Я, безусловно, конечно, извинился за ситуацию, что произошла, но, собственно говоря, считаю, что ничего такого-то и не произошло», — отметил Беседин.

Депутат добавил, что в прямом эфире подобное недопустимо, и уточнил, что Славка — мастер спорта по подводной охоте. «У него максимальное погружение — на 60 метров. Не каждому дано!» — заключил политик.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Депутата выставили с заседания парламента из-за обтягивающих брюк
Депутат помочился во время онлайн-заседания спустя месяц после появления голым
Глава Коми предложил депутату «пойти выйти» и пообещал «урыть *****»