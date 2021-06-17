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Названы признаки незаметно развивающегося рака легких

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

На ранних стадиях рак легкого протекает бессимптомно. Тем не менее, существуют признаки, при которых можно заподозрить смертельную болезнь, пишет «Комсомольская правда».

Основным поводом для обращения к врачу специалисты назвали не проходящий неделями и ухудшающийся кашель. Также стоит обеспокоиться из-за появления крови в мокроте, частых болей в груди, а также частых бронхитах и пневмониях. Кроме того, на онкологию могут указывать повышенная утомляемость, потеря аппетита и необъяснимая потеря веса.

Ранее стало известно, что заболеваемость раком легких в России занимает второе место по распространенности и первое по смертности. По данным врачей-онкологов, ежегодно от рака легкого умирают порядка 27 тысяч россиян — столько же смертей вызвано в совокупности раком ободочной кишки, молочной железы, поджелудочной железы и простаты. При этом 90 процентов больных раком легкого — это курильщики.

По словам онколога и доктора медицинских наук Михаила Бяхова, часто рак легких диагностируется лишь на поздних стадиях, так как многие не проходят регулярные обследования.

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