Названы признаки незаметно развивающегося рака легких

На ранних стадиях рак легкого протекает бессимптомно. Тем не менее, существуют признаки, при которых можно заподозрить смертельную болезнь, пишет «Комсомольская правда».

Основным поводом для обращения к врачу специалисты назвали не проходящий неделями и ухудшающийся кашель. Также стоит обеспокоиться из-за появления крови в мокроте, частых болей в груди, а также частых бронхитах и пневмониях. Кроме того, на онкологию могут указывать повышенная утомляемость, потеря аппетита и необъяснимая потеря веса.

Ранее стало известно, что заболеваемость раком легких в России занимает второе место по распространенности и первое по смертности. По данным врачей-онкологов, ежегодно от рака легкого умирают порядка 27 тысяч россиян — столько же смертей вызвано в совокупности раком ободочной кишки, молочной железы, поджелудочной железы и простаты. При этом 90 процентов больных раком легкого — это курильщики.

По словам онколога и доктора медицинских наук Михаила Бяхова, часто рак легких диагностируется лишь на поздних стадиях, так как многие не проходят регулярные обследования.