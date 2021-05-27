Россиян предупредили об опасной пыли

Строительная пыль может вызывать бронхиальную астму, атипичные пневмонии, фиброз и даже рак. Об опасности такой пыли РИА Новости рассказал медицинский директор «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев.

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Как отметил эксперт, активные строительные и ремонтные работы в квартирах, офисах и на улицах городов провоцируют увеличение содержания пыли в воздухе. В ее состав входят различные компоненты, поэтому пыль может обладать различными патогенными свойствами для организма человека, предупредил Кондратьев.

По его словам, пыль — один из самых распространенных аллергенов. Постоянное раздражение слизистых оболочек пылью может приводить к развитию хронического ринофарингита, хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Последнее заболевание особенно опасно, добавил специалист.

«Если говорить про рак легких, то уже давно установлена связь между раком легкого и частицами строительных материалов, в частности, искусственными минеральными волокнами», — заключил эксперт.

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