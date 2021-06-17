Обвиненный в терроризме генерал СКР пойдет под суд

Обвиненный в теракте у дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова генерал Следственного комитета России (СКР) Михаил Музраев пойдет под суд. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, уголовное дело в отношении бывшего главы регионального управления СКР и местного бизнесмена Владимира Зубкова поступило в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют по статье 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

В 2016 году неизвестные проникли на территорию частного владения Бочарова и попытались поджечь дом. Личности преступников установили. Их лидер после задержания дал показания на Музраева. Дело было передано в ФСБ России.

Музраев возглавлял управление СКР по Волгоградской области до конца 2018 года, затем был назначен помощником главы ведомства. Защита настаивает на невиновности Музраева, указывая, что именно он раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова.