Племянница бен Ладена выразила протест саммиту в Женеве плакатом «Трамп победил»

Племянница бывшего главы террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) бен Ладена по имени Нур выразила протест прошедшему в Женеве российско-американскому саммиту, появившись в городе на лодке с плакатом «Трамп победил». Об этом сообщает Recount в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что Нур является сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа и считает, что на выборах главы США в 2020 году победил именно он.

Ранее племянница Усамы бен Ладена в эфире Fox News рассказала о ненависти людей по отношению к ней. Как оказалось, родственницу международного террориста больше презирают за поддержку Трампа, чем за фамилию.

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.