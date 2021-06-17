Мир
 
Последние новости
В ПФР объяснили подсчет трудового стажа во время службы в армии
Назван способ бесплатно получить Windows 11
Эксперт назвала пять вызывающих тромбоз продуктов
Девушка решила отомстить неверному жениху и поссорилась со своими родителями
Главу офиса Зеленского отказались соединить с советником Байдена
Четвертый российский регион ввел обязательную вакцинацию некоторых жителей
Байден поругался с журналисткой из-за слов о конструктивности встречи с Путиным
Зеленский назвал условие для открытия русских школ на Украине
В Раде рассказали об угрозе падения Киева из-за провокаций в Донбассе
В США подвели итоги встречи Путина и Байдена
Новости партнеров
Прослушать новость

Племянница бен Ладена выразила протест саммиту в Женеве плакатом «Трамп победил»

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: The Recount

Племянница бывшего главы террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) бен Ладена по имени Нур выразила протест прошедшему в Женеве российско-американскому саммиту, появившись в городе на лодке с плакатом «Трамп победил». Об этом сообщает Recount в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что Нур является сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа и считает, что на выборах главы США в 2020 году победил именно он.

Ранее племянница Усамы бен Ладена в эфире Fox News рассказала о ненависти людей по отношению к ней. Как оказалось, родственницу международного террориста больше презирают за поддержку Трампа, чем за фамилию.

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МИД назвали важный итог саммита Путина и Байдена
В Кремле оценили встречу Путина и Байдена
Признание племянницы бен Ладена в телеэфире удивило зрителей