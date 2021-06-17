В Кремле заявили о расхождении позиций Путина и Байдена по Белоруссии

В ходе встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на саммите в Женеве было констатировано, что позиции двух стран по Белоруссии расходятся. Такие итоги переговоров раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Эхо Москвы».

«Естественно, расхождения по Белоруссии», — заключил Песков, добавив при этом, что тема Минска «не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня» женевского саммита.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. Путин поблагодарил Байдена за предложение встретиться в Женеве.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов ранее завил, что главная задача России и США после переговоров в Женеве — добиться выхода отношений из критического положения в стабильно тяжелое. Он отметил, что пока еще преждевременно говорить о полноценном наведении мостов между двумя странами, однако саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена позволил возвести для них опоры.