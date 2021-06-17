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Власти Петербурга рассказали о госпитализации 850 пациентов с COVID-19 в сутки

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Фото: Иван Петров / «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге госпитализируют по 800-850 пациентов в сутки, а в стационарах разворачивают дополнительные койки. Об этом сообщается на сайте городского комитета по здравоохранению.

Власти рассказали, что прием пациентов с коронавирусом начала Мариинская больница, где развернуто 772 инфекционные койки. В целом в городе имеется 8815 коек для больных COVID-19.

Доля тяжелых больных в стационарах города составляет 18 процентов. «На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких — 269 пациентов», — уточнили в петербургском комитете по здравоохранению.

Ранее власти Петербурга ужесточили ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. В частности, запрещена работа досуговых объектов, кроме аквапарков, кинотеатров и фитнес-центров, закрыты фуд-корты и детские комнаты. Вместе с тем в Петербурге функционирует обустроенная к чемпионату Европы по футболу фан-зона, которая, как писал 16 июня ТАСС, заполняется до предельной отметки в пять тысяч посетителей и не вмещает всех желающих.

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