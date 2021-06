Эксперт назвала «правильные и неправильные» способы показать декольте

Эксперт назвала недопустимые варианты декольте для женских образов. Соответствующий материал публикует The Sun.

Модный редактор Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) проанализировала наряды знаменитостей с глубоким вырезом и перечислила «правильные и неправильные» способы обнажить грудь. В качестве негативного примера специалистка привела новые фото американской актрисы Меган Фокс. Папарацци запечатлели ее на улице в серых джинсах, сетчатом топе из бус на голое тело и черном пиджаке. Грудь звезды была прикрыта лишь передней частью пиджака, что придавало образу вульгарный вид.

Неудачным, по мнению Филдсенд, оказался и образ немецкой супермодели Хайди Клум, которая снялась в черных плавках и укороченной футболке сборной Германии по футболу. Обрезанная форма обнажала нижнюю часть ее груди. Эксперт отметила, что она не одобряет такой способ демонстрации бюста.

Фото: @kimkardashian 1 /3

Помимо этого, специалистка раскритиковала «похожий на коготь» корсет черно-зеленого цвета предпринимательницы и телезвезды Ким Кардашьян. «40-летняя мама четверых детей совершила слишком много модных преступлений, и, к сожалению, это еще один пример», — высказалась она.

К числу неудачных декольте модный редактор отнесла также образ актрисы Холли Берри, в котором та посетила церемонию вручения кинопремии «Оскар». «Бальное платье ягодного цвета в комплекте с корсетом, увеличивающим грудь, и вырезом в форме сердца, довело до предела и грудь 54-летней женщины, и меня», — описала Филдсенд чересчур узкий корсет наряда, который неудачным образом приподнимал бюст звезды.

В противовес «неправильным» видам декольте эксперт привела примеры «в меру открытых» нарядов. По ее мнению, образ британской телеведущей Аманды Холден, состоящий из белых топа, юбки длины миди и небольшой сумки, является «скромным и стильным»: он смотрится на ее фигуре аккуратно и не сдавливает грудь. Филдсенд также отметила красное мини-платье 53-летней актрисы и спортсменки Давины Макколл: по словам специалистки, декольте ее наряда «соответствует стандартам» и не выглядит вульгарно.

Ранее в июне подруг из английского города Рединг выгнали из бара из-за чересчур откровенного внешнего вида. 20-летняя Молли Вуд (Mollie Wood) пришла вместе с подругой Эми (Amy) в паб под названием The Back of Beyond. Обе девушки были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающих грудь, поскольку на улице была жара. Встречающий менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.