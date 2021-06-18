Эксперт назвала «правильные и неправильные» способы показать декольте

Эксперт назвала недопустимые варианты декольте для женских образов. Соответствующий материал публикует The Sun.
Модный редактор Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) проанализировала наряды знаменитостей с глубоким вырезом и перечислила «правильные и неправильные» способы обнажить грудь. В качестве негативного примера специалистка привела новые фото американской актрисы Меган Фокс. Папарацци запечатлели ее на улице в серых джинсах, сетчатом топе из бус на голое тело и черном пиджаке. Грудь звезды была прикрыта лишь передней частью пиджака, что придавало образу вульгарный вид.
Неудачным, по мнению Филдсенд, оказался и образ немецкой супермодели Хайди Клум, которая снялась в черных плавках и укороченной футболке сборной Германии по футболу. Обрезанная форма обнажала нижнюю часть ее груди. Эксперт отметила, что она не одобряет такой способ демонстрации бюста.
Помимо этого, специалистка раскритиковала «похожий на коготь» корсет черно-зеленого цвета предпринимательницы и телезвезды Ким Кардашьян. «40-летняя мама четверых детей совершила слишком много модных преступлений, и, к сожалению, это еще один пример», — высказалась она.
К числу неудачных декольте модный редактор отнесла также образ актрисы Холли Берри, в котором та посетила церемонию вручения кинопремии «Оскар». «Бальное платье ягодного цвета в комплекте с корсетом, увеличивающим грудь, и вырезом в форме сердца, довело до предела и грудь 54-летней женщины, и меня», — описала Филдсенд чересчур узкий корсет наряда, который неудачным образом приподнимал бюст звезды.
В противовес «неправильным» видам декольте эксперт привела примеры «в меру открытых» нарядов. По ее мнению, образ британской телеведущей Аманды Холден, состоящий из белых топа, юбки длины миди и небольшой сумки, является «скромным и стильным»: он смотрится на ее фигуре аккуратно и не сдавливает грудь. Филдсенд также отметила красное мини-платье 53-летней актрисы и спортсменки Давины Макколл: по словам специалистки, декольте ее наряда «соответствует стандартам» и не выглядит вульгарно.
Ранее в июне подруг из английского города Рединг выгнали из бара из-за чересчур откровенного внешнего вида. 20-летняя Молли Вуд (Mollie Wood) пришла вместе с подругой Эми (Amy) в паб под названием The Back of Beyond. Обе девушки были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающих грудь, поскольку на улице была жара. Встречающий менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.