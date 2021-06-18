Президент Швейцарии оценил прямоту Путина

Президент Швейцарии Ги Пармелен в интервью телеканалу RTS заявил, что ценит прямоту своего российского коллеги Владимира Путина, с которым он встретился в среду, 16 июня.

«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли. Он слушает и отвечает», — сказал Пармелен. Он отметил, что во время общения с российским лидером происходит обмен мнениями в исключительно приятной атмосфере.

По словам президента Швейцарии, Владимир Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути».

Также Пармелен поделился впечатлениями о первых минутах встречи российского президента с его американской коллегой Джо Байденом, которых он приветствовал на саммите в Женеве. По его словам, после пяти минут их разговора он почувствовал, «что между ними, между людьми, все идет нормально».

Ранее встречу Путина и Байдена прокомментировала экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. Она обратила внимание на то, как быстро два лидера пожали друг другу руки и ушли в комнату, а также на отсутствие совместной пресс-конференции. По ее мнению, это было «сильным дипломатическим сигналом» о прямом и открытом диалоге.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.