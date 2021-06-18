Хиллари Клинтон прокомментировала встречу Путина и Байдена

Бывшая госсекретарь США и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в интервью MSNBC прокомментировала встречу российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Клинтон полагает, что Байден призывал Путина к прямому разговору о будущем взаимодействии. Она обратила внимание на то, как быстро два лидера пожали друг другу руки и ушли в комнату, а также на отсутствие совместной пресс-конференции. По ее мнению, это было «сильным дипломатическим сигналом» о прямом и открытом диалоге.

Она напомнила о 45-минутном опоздании Путина на переговоры с бывшим президентом США Бараком Обамой на полях саммита «Большой двадцатки» в Мексике. Как считает Клинтон, российский лидер «намеренно пытался завладеть ситуацией». При этом она подчеркнула, что на этот раз у Путина такой возможности не было.

Также Клинтон предупредила, что даже договоренности по итогам переговоров необязательно означают реальные достижения в двусторонних отношениях. Она указала на «постоянную сложность» в диалоге с Путиным. «Даже когда ты договариваешься о чем-то, что, как ты полагаешь, отвечает интересам Соединенных Штатов, он будет продолжать подрывать и в буквальном смысле пытаться сделать нашу жизнь сложнее», — пояснила Хиллари Клинтон.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. После этого они сделали совместное заявление, в котором говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Отмечается, что для недопущения этого в будущем Россия и США запустят двусторонний диалог по стратегической стабильности.