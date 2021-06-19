Названы непригодные для употребления с бананами продукты

Специалист по снижению веса клиники «Борменталь» в Челябинске Павел Исинбаев назвал непригодные для употребления со спелыми и недозревшими бананами продукты, об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что плоды являются гипоаллергенными, они подходят для питания детей раннего возраста, однако могут вызвать проблемы у тех, кто плохо переваривает клетчатку или имеет заболевания кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железы. В этом случае может произойти вздутие.

«Сочетать их с другими источниками клетчатки тоже не нужно. Например, если вы делаете фруктовый салат, не добавляйте к неспелым бананам яблоки и, тем более, овощи, поскольку они усилят эффект вздутия», — пояснил Исинбаев.

Специалист отметил, что при отсутствии перечисленных заболеваний неспелые бананы полезны, они содержат в том числе резистентный крахмал, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А спелые плоды отличаются большим количеством сахара. Поэтому бананово-шоколадные десерты стоит исключить из рациона людям с повышенным уровнем глюкозы в крови.

Ранее издание Sohu назвало продукт, который является непригодным для употребления в сочетании со свежими огурцами. Диетологи не рекомендуют есть огурцы с арахисом, поскольку это может привести к диарее, дискомфорту и другим проблемам.