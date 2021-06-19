Незлобин в шутку написал Собянину и получил ответ

Комик Александр Незлобин решил пошутить и написал мэру Москвы Сергею Собянину в довольно фривольной форме, и получил от него ответ. Переписку с градоначальником он опубликовал в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Не занят? Хотел уточнить - мне на лето что-нибудь планировать?», — написал он в директ аккаунта мэра и разместил скриншот у себя на странице, предложив подписчикам угадать, стоит ли ждать ответ.

Немного позже комику пришел короткий комментарий. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», — говорилось в ответном сообщении. Разместив переписку в сторис, Незлобин заметил, что «обратная связь похорошела», поблагодарил за ответ и пообещал сдать анализы.

В своих сторис комик опубликовал начало еще одной переписки — оказалось, что он перед сном в 11 часов вечера успел написать еще и замглаве Совета безопасности России Дмитрию Медведеву.

«Не спишь? Как думаешь, чем прививаться?», — написал Незлобин. Получил ли он ответ, артист пока не уточнил.