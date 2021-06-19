Пушков оценил успехи вакцинации в США словами «не хотят вечно жить под угрозой»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил успехи вакцинации против коронавируса в США словами «не хотят вечно жить под угрозой». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 18 июня заявил журналистам, что прививки сделали 65 процентов взрослого населения страны, сообщение приводится на сайте Белого дома. За 150 дней с момент инаугурации главы государства американцы получили 300 миллионов доз вакцины.

«Похоже, американцы в большинстве своем не хотят вечно жить под угрозой коронавируса», — отметил Пушков. Он добавил, что США серьезно пострадали от «запоздалой и хаотичной» реакции на коронавирус, однако при таких темпах вакцинации они могут быстрее выйти из эпидемии, чем Россия.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует пожертвовать 500 миллионов доз вакцины от коронавируса Pfizer всему миру в течение ближайших двух лет. Пожертвования будут происходить при помощи механизма COVAX, который распределяет прививки от COVID-19 в странах с низким и средним уровнем доходов и поддерживается Всемирной организацией здравоохранения.