Дерматолог предупредила об опасности выдавливания прыщей в «треугольнике смерти»

Не стоит самим избавляться от высыпаний вокруг носа и губ, это опасно из-за особенностей кровоснабжения данного участка лица, предупредила в интервью радиостанции «Говорит Москва» профессор Российской академии непрерывного профессионального образования, врач дерматолог-трихолог Юлия Галлямова.

Она добавила, что прыщи в принципе самому давить не стоит, особенно если они крупные и глубокие. «Название "треугольник смерти" можно объяснить с позиции анатомии и строения сосудистой системы. Эта зона обогащена сосудистой сетью, и инфекция, если попадает, может распространиться глубоко, по всему организму», — объяснила Галлямова.

Дерматолог добавила, что пожелавший устранить нежелательные высыпания может случайно разрушить стенки сальной железы, что приведет к появлению рубцов пост-акне. Кроме того, можно разнести инфекцию, вызвав появление еще нескольких прыщей. К тому же воспаление может усилиться, так как инфекция способна уйти глубже.

«Это анатомическое строение, сосудистая сетка, там есть каналы, сосуды выходят из глубины на поверхность», — заметила врач.

Ранее россиянам рассказали о правилах безопасного загара в жару. Комментируя данную тему, врач отметил, что солнце способствует выработке важного для организма витамина Д и в целом бывать на солнце полезно. «Главное не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть. Для того чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, взрослому человеку достаточно 15-20 минут в день, а начинать следует с пяти минут. Если вы отдыхаете на море, то обязательно остальное время проводите под тентом», — пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.