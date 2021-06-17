Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару

Для укрепления здоровья солнечными ваннами взрослому человеку достаточно проводить на солнце до 20 минут в день. А начинать профилактику следует с пяти минут, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников РИА Новости .

«Солнце способствует выработке важного для организма витамина Д. Поэтому бывать на солнце полезно. Главное не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть. Для того чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, взрослому человеку достаточно 15-20 минут в день, а начинать следует с пяти минут. Если вы отдыхаете на море, то обязательно остальное время проводите под тентом», — пояснил Тяжельников.

На открытом солнце в самые жаркие часы находиться вредно, лучше выбирать утреннее и вечернее время для прогулок. Одежду в жаркие дни следует выбирать светлых тонов, а на голове носить летние головные уборы, добавил врач.

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