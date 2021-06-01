Дерматолог раскрыла признаки опасных веснушек

Онкодерматолог, кандидат медицинских наук Наталия Гайдаш раскрыла признаки опасных веснушек. По ее словам, это защитная реакция на ультрофиолет, которая характерна в основном для молодых людей, передает радио Sputnik.

Врач отметила, что появление веснушек зависит от фототипа человека, который имеет три признака: цвет кожи, волос и глаз. Появление пятнышек на лице и плечах характерно для первого и второго типа, когда либо все три составляющих очень светлые, либо кожа и волосы начинают темнеть, а глаза — нет.

Гайдаш пояснила, что веснушки присущи молодости, людям до 25 лет. Они появляются весной и проходят осенью. Если они держатся длительное время, это может быть солнечное лентиго.

Она добавила, что у людей, склонных к веснушкам, есть риск ожога кожи, который затем перейдет в пигментные пятна, которые обычно более темные. По словам онкодерматолога, лечить лентиго не нужно, но контролировать необходимо, поскольку иногда оно может быть очень опасно.

«Иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жестким раком кожи, поэтому людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, чтобы они делали им дерматоскопическое исследование и отделяли зерна от плевел», — заключида Гайдаш.

Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова заявила, что сметану опасно использовать как народное средство от солнечного ожога, поскольку существует риск занести инфекцию. Кроме того, не всегда можно определить качество и свежесть этого продукта. Специалист посоветовала лечить солнечный ожог с помощью пантенола в виде спрея.