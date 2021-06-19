Кремль назвал условие для встречи Путина и Джонсона

Президент России Владимир Путин сможет встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, если у Лондона появится политическая воля. Такое условие назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Песков отметил, что такая встреча не готовится, но потенциально она возможна.

«Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что проведение саммита с участием Путина и Джонсона возможно, однако у Лондона есть определенные условия. По его словам, Запад ждет от России действий после встречи Путина с президентом США Джо Байденом. Уоллес подчеркнул, что дипломатия имеет значение, если после переговоров следуют конкретные шаги.

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, она длилась три с половиной часа. После этого лидеры стран сделали совместное заявление, в котором говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Чтобы не допустить такой ситуации, Москва и Вашингтон планируют начать двусторонний диалог по стратегической стабильности.